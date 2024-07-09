الثلاثاء ٠٩ يوليو ٢٠٢٤
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بعمق 10.5 كلم ردا بالكاتيوشا على اعتداءات العدو..

لأول مرة.. المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرة 'يسود همعليه'..

لأول مرة.. المقاومة الاسلامية تقصف مستعمرة 'يسود همعليه'..
الثلاثاء ٠٩ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

ردت المقاومة الإسلامية في لبنان على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، في إطار عملياتها الداعم للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

العالم - لبنان

وقصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ‏ليلة أمس الاثنين، عند الساعة (20:15)، مستعمرة “يسود همعليه” بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، رداً على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو خصوصاً في بلدتي ‏برعشيت وكفرحونة (الاعتداء الذي أدى الى تدمير المزرعة).

وأفادت مصادر مقع "المنار"، بأن المقاومة قصفت للمرة الأولى مستوطنة “يسود هامعليه” شمال مستوطنة “غدوت” في الجليل الأعلى، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 10.5 كلم.

واستهدفت المقاومة أيضاً مستعمرة “هغوشريم” ‌‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا، ردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي خصوصاً في بلدة ‌‏كفرحونة.

كما قصفت المقاومة مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، ردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو في بلدة ‏حولا، و‏تموضعاً لجنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المباشرة، عند الساعة (20:40) رداً ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وخصوصاً في بلدة ‏حولا.

واستهدفت المقاومة أيضاً عند الساعة (17:05) ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وعند الساعة (18:00) موقع الراهب بقذائف المدفعية، وحققت إصابات مباشرة.

المقاومة تشيع الشهيد المجاهد مصطفى حسن سلمان

وزفت المقاومة بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد مصطفى حسن سلمان “أبو حسن” مواليد عام 1991 من بلدة القليلة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

روابط ذات صلة

تصعيد في جنوب لبنان والتوتر يسود الحدود

فيديو خاص: قوة حزب الله الجوية تقوم بأول عملية لها في جبل حرمون!!

وابل من صواريخ حزب الله يحرق الاحتلال في الاراضي المحتلة

شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل استهداف حزب الله لقاعدة النميرا