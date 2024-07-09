شاهد.. نازحون فلسطينيون يعيشون في مدرسة مدمرة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من مدرسة الفوقة التي تستخدم لإيواء النازحين، ان هذه المدرسة والتي تقع في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استهدفت من قبل طيران الاحتلال، وتم تدميرها وحرق فصولها الدراسية وغرف النازحين وخيامهم.

وأضاف مراسل العالم انه رغم تدمير المدرسة، لايزال العشرات من النازحين يقطنون المدرسة في ظل استمرار حالة الدمار في قطاع غزة.

وأکد مراسل العالم ان أسقف المدرسة آيلة للسقوط إثر القصف الاسرائيلي ولاتملک المدرسة غرف أو جدران والحاجز الوحيد فيها قطع من القماش أو البلاستک.

وقال أحد النازحين الساکنين في المدرسة ان قصف المنطقة لايزال مستمراً والجدران المتبقية للمدرسة تهتز في کل قصف ويعيش النازحون الساکنون في المدرسة، حالة خطر مستمرة فيها.