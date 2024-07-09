بالفيديو..موسكو تعلن إسقاط 38 مسيرة أوكرانية قرب الحدود

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على قدر طول الحرب تأتي القنابلُ فشكل الموت واحد ولا تعدد للأسباب غير الحرب المستمرة .فقد سقط ضحايا في عدة هجمات اوكرانية ضخمة على عدة مناطق روسية باستخدام الطائرات المسيرة، بينهم 4 أشخاص على الأقل في قصف منطقة بيلغورود الحدودية الروسية في الساعات الـ24 الماضية، وكان رئيس بلدية بيلغورود، العاصمة الإدارية للمنطقة، قد أعلن في وقت سابق أن القوات الأوكرانية شنت هجمات ليلا في أنحاء المنطقة.قائلا إن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل مهاجمة قرى منطقة بيلغورود.

وأفاد مسؤولون روس بوقوع هجمات في مناطق أخرى في الغرب. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 38 مسيّرة أوكرانية ليلا في مناطق قرب الحدود. وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت ثلاث مسيرات فوق منطقة بيلغورود و7 مسيرات فوق منطقة كورسك واثنتين فوق منطقة فورونيغ و21 فوق روستوف و5 فوق منطقة أستراخان.

وذكر حاكم أستراخان أن أوكرانيا قامت بمحاولة واسعة النطاق لمهاجمة أهداف بمسيّرات في شمال المنطقة، مؤكدا 'التصدي للهجوم بنجاح'. وجاء الهجوم غداة هجمات صاروخية روسية، الإثنين، على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 37 شخصا على الأقل بينهم 3 أطفال، وجرح أكثر من 170 بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وألحقت الضربات أضرارا بنحو 100 مبنى من بينها مدارس ومستشفى للأطفال. وكان مسؤولون أوكران أكدوا أن الهجوم الروسي استهدف مواقع مدنية ،بينما نفت وزارة الدفاع الروسية تلك المزاعم .