قتل الصوت

استراتيجية "إسرائيلية" ممنهجة في قطاع غزة

منذ بدء العدوان على القطاع

استشهد 157 صحفياً بنيران الجيش الإسرائيلي

في مناطق مختلفة من القطاع

لتكون مجزرة الصحفيين في غزة

الأكثر دموية في التاريخ الحديث

كيان الاحتلال يحاول من خلال

قتل المنابر الإعلامية في القطاع

حجب الحقائق وإخفاء المجازر التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني

ولا يعلم أن كل فرد في القطاع هو صوت حق يصدح في الآفاق

المجازر بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة

ألا تعتبر جريمة نكراء بحق حرية التعبير؟

وماذا فعلت المنظمات الدولية والإنسانية والإعلامية

إزاء قتل حرية التعبير من قبل "إسرائيل" في القطاع؟