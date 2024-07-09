قتل الصوت
استراتيجية "إسرائيلية" ممنهجة في قطاع غزة
منذ بدء العدوان على القطاع
استشهد 157 صحفياً بنيران الجيش الإسرائيلي
في مناطق مختلفة من القطاع
لتكون مجزرة الصحفيين في غزة
الأكثر دموية في التاريخ الحديث
كيان الاحتلال يحاول من خلال
قتل المنابر الإعلامية في القطاع
حجب الحقائق وإخفاء المجازر التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني
ولا يعلم أن كل فرد في القطاع هو صوت حق يصدح في الآفاق
المجازر بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة
ألا تعتبر جريمة نكراء بحق حرية التعبير؟
وماذا فعلت المنظمات الدولية والإنسانية والإعلامية
إزاء قتل حرية التعبير من قبل "إسرائيل" في القطاع؟