فيديو خاص: قتال عنيف في شارع بغداد بغزة!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسل قناة العالم: في هذه اللحظات هناك غارات عنيفة وأحزمة نارية، حيث يركز جيش الاحتلال في قصفه المدفعي على الاطراف الغربية لمنطقة تل الهوى واستهداف كل من يتحرك في منطقة الثلاثيني ودوار الطيران والصناعة حيث يتمركز قناصة الاحتلال على العديد من المباني المرتفعة.

وتابع: الجيش الاسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في حي الشجاعية من قصف متواصل وغارات جوية، ما ادى الى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ولم تتمكن الطواقم الطبية من انشتال جثامين الشهداء من الشوارع بسبب كثافة النيران.

واكد مراسلنا ان هناك مواجهة عنيفة تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال في محاور التقدم في شارع بغداد وشارع حطين وشارع المنصورة، التي تشهد اشتباكات وانفجارات.

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