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الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية ارهابية في الحدود الشمال غربية للبلاد

الحرس الثوري يعلن تفكيك خلية ارهابية في الحدود الشمال غربية للبلاد
الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

 اعلنت العلاقات العامة بمقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية بحرس الثورة الاسلامية، ان قواته تمكنوا من تفكيك خلية ارهابية على الحدود الشمال غربية للبلاد.

العالم - ايران

واوضح المصدر ذاته، في بيان له الثلاثاء، ان القوات المنتسبة الى مقر حمزة سيد الشهداء، تمكنوا بواسطة عملية رصد واستشراف استخباراتي دقيقة، من تفكيك خلية ارهابية مناوئة للثورة الاسلامية، كانت بصدد التسلل الى داخل الاراضي الايرانية عبر الحدود الشمال غربية للبلاد.

واضاف البيان، ان هذه العملية اسفرت عن مصرع واصابة عدد من عناصر الخلية الارهابية، ومصادرة الاعتدة التي كانت بحوزتها؛ من قبل القوات المنتسبة للحرس الثوري.

وفي الختام، حذر مقر حمزة سيد الشهداء، كافة العناصر المرتزقة والعميلة للاستكبار العالمي، بان "قواته البواسل على اتم الجهوزية للرد بكل حزم على ادنى تحرك يرمي المساس بوحدة الاراضي والامن في جمهورية ايران الاسلامية الايرانية".

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