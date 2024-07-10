الإحتلال يعترف: نيران حزب الله اللبناني التهمت جنودنا

العالم- فلسطين المحتلة

وكشف الإعلام العبري عن حصيلة ضحايا جنوده، مؤكدًا مقتل 28 عسكريًّا ومدنيًّا في الشمال بنيران حزب الله اللبناني منذ بدء المواجهة في أكتوبر الماضي.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يواف جالانت، أكد يوم الأحد الماضي، أن «وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضمن صفقة لتبادل الأسرى لا يعني وقف القتال على الجبهة الشمالية».

وقال جالانت، خلال تقييمه للوضع على الحدود اللبنانية، إنه حتى لو تم الاتفاق في قطاع غزة ستواصل "إسرائيل" قتال حزب الله حتى جلبه لتسوية، مضيفًا أن صفقة التبادل مع حماس لا تلزم "إسرائيل" بتهدئة على جبهة لبنان إلا إذا توصلنا لاتفاق بعدها مع حزب الله حسب تعبيره.