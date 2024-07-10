لماذا رفع وزير مالية الاحتلال صورة السنوار في اجتماع حزبه؟

العالم - الاحتلال

ونقلت القناة عن سموتريتش قوله في اجتماع لحزبه، وهو يرفع صورة يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة زاعما: "هذه هي الصورة التي سنحصل عليها في غزة إذا وقعنا على الصفقة غير الشرعية".

وأضاف زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف: "هذه الصفقة هي هزيمة وإذلال لإسرائيل وانتصار للسنوار".

وتابع: "القبول بالصفقة ليس هو النصر الساحق بل الهزيمة الساحقة، ولن نكون جزءا من صفقة استسلام لحماس، ممنوع أن نضع الدولة (الكيان المصطنع) في الخطر".

وقالت إذاعة جيش الإحتلال إن سموتريتش توجه بحديثه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا: "لن نكون جزءا من صفقة الاستسلام لحماس" حسب تعبيره.

وكان سموتريتش قد رفض التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، معتبرا أن وقف الحرب على القطاع الآن "حماقة" حسب وصفه.

وزعم في منشور على منصة إكس، أن "حماس تنهار وتستجدي وقف إطلاق النار". ووفق تعبيره، هذا هو "الوقت المناسب للضغط على المقاومة حتى نسحقها ونكسرها".

ويعارض سموتريتش وما يسمى "وزير الأمن القومي زعيم حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير"، التوصل الى اتفاق ينهي الحرب على غزة.

ويخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انهيار حكومته إذا غادرها سموتريتش وبن غفير في حال إبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار.

وغادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، الاثنين الماضي، إلى مصر لمواصلة مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية.