اربع مجازر جديدة وشهادات لجنود اسرائيليين تفزع العالم

العالم - فلسطين

شهيد يشيع شهيداً، فالكل في قطاع غزة على قوائم الشهداء. جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب اربع مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، راح ضحيتها اكثر من خمسين شهيداً واكثر من مئتي جريح في حصيلة ترتفع بشكل متواصل. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إنّه لا يزال هناك العشرات من الشهداء والجرحى تحت الركام سقطوا خلال مجازر الاحتلال الاخيرة، وإنّ طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني، اكد ان ثلث مدارس الوكالة تعرض للقصف منذ بدء العدوان على القطاع. واضاف ان المدارس في غزة تحولت إلى أماكن للبؤس والموت؛ وان اربع مدارس قصفت خلال الأيام الأربعة الماضية. واوضح لازاريني أن غزة لم تعد مكانا آمنا للأطفال، مؤكداً أن التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني لا يمكن أن يصبح هو الوضع الطبيعي الجديد. ودعا لازاريني إلى وقف إطلاق النار في غزة فوراً، محذرا من فقدان ما تبقى من الانسانية.

جرائم جيش الاحتلال بدأت تتكشف حتى على لسان افراده، حيث نشر موقع سيحا مكوميت الإسرائيلي شهادات لجنود في قطاع غزة أدلوا فيها بتفاصيل مفزعة عما ارتكبوه من جرائم ضد الانسانية في القطاع. وقال الجنود ان الجيش أعطى أوامر بإطلاق النار دون حدود، وأنهم أطلقوا النار بشكل عشوائي، وأحرقوا المنازل، وتركوا الجثث في الشوارع، ولم يرفعوها إلا في حالة واحدة قبل دخول فرق الإغاثة الدولية. ولفت أحد الجنود الى انه سمح لهم بإطلاق النار على الجميع، سواء طفلة أو عجوز. واشار اخر خدم في منطقة أقيم بها مسار إنساني، الی ان الأوامر كانت باستهداف كلّ من يقترب منهم، وطالت حتى نازحين مدنيين كانوا يبحثون عن بقايا طعام. من جانبها قالت حركة حماس إن اعترافات جنود الاحتلال حول سلوكهم الوحشي في غزة يتطلب متابعة عاجلة وجدية من محكمة الجنايات الدولية.