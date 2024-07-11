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الرصيف البحري الأمريكي يعود لغزة.. هل ننتظر مجزرة نصيرات جديدة؟

الخميس ١١ يوليو ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه سيتم إعادة تركيب الرصيف البحري المؤقت قبالة قطاع غزة، وذلك لاستخدامه عدة أيام لنقل المساعدات المتراكمة في قبرص وعلى الرصيف العائم إلى المنطقة الآمنة، بحسب زعمهم.

العالم - فيديوغرافيك

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت قبل أيام تفكيك الرصيف العائم للمرة الثالثة، وعزا مسؤولون أميركيون ذلك إلى الأحوال الجوية المضطربة، وإلى توقعات بارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية.

وسخر خبراء ومراقبون من خطة الرئيس الاميركي جو بايدن لانشاء ممر بحري بين غزة وقبرص بحجة ايصال المساعدات الانسانية للأهالي المنكوبين في غزة، مضيفين ان بايدن يحاول اضفاء صبغة انسانية علی الخطة، متناسياً ان الولايات المتحدة هي من أعطت الضوء الاخضر للاحتلال الاسرائيلي من أجل ابادة غزة وهي التي منحت الاحتلال الاسرائيلي مليارات المساعدات المالية والعسكرية للاستمرار بالعدوان علی غزة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق .

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