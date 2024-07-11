الرصيف البحري الأمريكي يعود لغزة.. هل ننتظر مجزرة نصيرات جديدة؟

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وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت قبل أيام تفكيك الرصيف العائم للمرة الثالثة، وعزا مسؤولون أميركيون ذلك إلى الأحوال الجوية المضطربة، وإلى توقعات بارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية.

وسخر خبراء ومراقبون من خطة الرئيس الاميركي جو بايدن لانشاء ممر بحري بين غزة وقبرص بحجة ايصال المساعدات الانسانية للأهالي المنكوبين في غزة، مضيفين ان بايدن يحاول اضفاء صبغة انسانية علی الخطة، متناسياً ان الولايات المتحدة هي من أعطت الضوء الاخضر للاحتلال الاسرائيلي من أجل ابادة غزة وهي التي منحت الاحتلال الاسرائيلي مليارات المساعدات المالية والعسكرية للاستمرار بالعدوان علی غزة.

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