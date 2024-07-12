ايران تفوز على العراق في بطولة غرب آسيا بكرة السلة للشباب

العالم-ايران

وفي هذه المباراة التي أقيمت في قاعة الشعب للالعاب الرياضية ببغداد، تمكنت ايران من الفوز على العراق بنتيجة 77-49 نقطة.

وحسبما نقلت وكالة ارنا, ستواجه ايران اليمن في المباراة الثانية يوم السبت. وقسمت المنتخبات المشاركة الى مجموعتين، تضم الاولى لبنان والاردن وفلسطين فيما تضم الثانية ايران والعراق واليمن.

ووفقاً لنظام البطولة يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي تقام مباراتاه يوم 14 تموز/يوليو، حيث يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية ويلعب أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، وفي نفس اليوم يلتقي صاحبا المركز الثالث في كلا المجموعتين لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس.

فيما تختتم المنافسات يوم 15 يوليو ، حيث يقام اللقاء النهائي والذي يجمع الفائزين في نصف النهائي فيما يلعب الخاسران من نصف النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.