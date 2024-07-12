زاخاروفا تعلق على وصف بايدن لبوتين بـ'رئيس أوكرانيا'!

العالم - روسيا

وقال بايدن في كلمة وزيلينسكي يقف بجانبه: "والآن أود أن أعطي الكلمة لرئيس أوكرانيا الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم.. سيداتي وسادتي الرئيس بوتين".

وكتبت زاخاروفا بسخرية عبر "تلغرام" اليوم الجمعة: "يبدو لي أنه لم يعد من الممكن إخفاء "التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية" - فهناك مرشح موال لروسيا تتحكم فيه "يد الكرملين".

وأضافت: "نبقى في انتظار هستيريا هيلاري كلينتون بشأن "الهجوم على الديمقراطية الأمريكية" وتقريرا للخارجية الأمريكية حول كشف مؤامرة "للإرهابيين المحليين".