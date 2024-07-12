شاهد.. استشهاد فتى فلسطيني خلال حملة اقتحامات للضفة

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الضفة الغربية المحتلة لم تكن بمنأ عن اعتداءات الاحتلال بموزات حرب الابادة التي يشنها منذ قرابة تسعة اشهر على قطاع غزة وتشهد مدن و بلدات الضفة الغربية حملة مداهامات يومية تتخلهها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين حصيلتها عدد من الشهداء و الجرحى الى جانب الالاف من المعتقلين.

اخر الضحايا الفتى علي حسن علي ربايعة يبلغ من العمر سبعة عشر عاما استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي و في بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين.

‏واستشهد ربايعة خلال مواجهات اندلعت بين القوات الغازية و الفلسطينيين عقب اقتحامها البلدة فيما اصيب شابين بجروح خطرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ايضا بلدة الجديدة واعتقلت شابين. واندلعت مواجهات ايضا في قرية سيريس المجاورة، أصيب خلالها طفلان بالرصاص الحي.و اقتحمت قوات الاحتلال ايضا مناطق اخرى من الضفة الغربية من بينها طولكرم ونابلس والخليل.

اعتداءات الاحتلال في بلدة رام شمالي القدس المحتلة بلغت ذروتها حيث اقتحمت عدة آليات اسرائيلية البلدة وسط انتشار واسع للجنود في الاحياء و الشوراع و باشرت في الاعتداء على الفلسطينيين واحرقت سيارة وسط اطلاق النيرات وقنبال الغاز على المواطنين ما ادى الى اصابة عدد منهم بحالة اختناق.

اما المستوطنون كان لهم نصيب اكبر من الاعتداءات التي شهدتها مناطق في الضفة الغربية بحرقهم محلا تجارية و جرافة في بلدة بزاريا شمالي غرب مدينة نابلس.كما هاجموا منازل الفلسطينيين في البلدة وهاجموا ايضا مركبات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها، كما أغلقوا الطريق الواصل بين جنين ونابلس.



