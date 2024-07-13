'إخفاء صدام حسين' في كردستان العراق قريباً..

العالم- العراق

وسيتم عرض الفيلم الوثائقي في (21 تموز 2024) في سينما إمباير في أربيل، وسيتي سينما في السليمانية، وسينما دهوك مول في دهوك.

وسيعرض هذا الإنتاج السينمائي في نفس التاريخ بدور السينما بـ 14 دولة عربية، إلا أن تونس والمغرب، قدما عرض الفيلم في عيد الأضحى.

وبعد تقييم الفيلم، قررت الإمارات عرضه، واقترحت أن يشاهده من هم فوق 18 عاماً، لكنها لم تحدد شرط العمر، وتركته اقتراحاً للمشاهدين، ليتمكن من هم فوق 15 عاماً من مشاهدة الفيلم.

ولم يتخذ بعد قراراً بشأن ما إذا كان سيعرض الفيلم في بغداد، وينتظر المخرج رداً من وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية.

الفيلم الوثائقي "إخفاء صدام حسين" يحكي قصة علاء نامق الذي تمكن من إخفاء صدام حسين في حفرة لمدة 235 يوماً بينما كان 150 ألف جندي أميركي يبحثون عنه.

وتم إنتاج الفيلم الوثائقي من قبل شركة هاني بالشراكة مع الحكومة النرويجية وشبكة رووداو الاعلامية.

عرض الفيلم لأول مرة بدور السينما العالمية في تشرين الثاني 2023 في العاصمة الهولندية أمستردام، ومن بين الدول العربية التي عرض فيه الفيلم لأول مرة كان في جدة السعودية، كما عرض في عدة دول أوروبية وعربية.