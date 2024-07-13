كنعاني تعليقا على جريمة خان يونس:الصهاينة لا خطوط حمراء لديهم  

العالم - ايران

واضاف كنعاني في بيان ان الصهاينة أظهروا مرة أخرى بهذه الجريمة وحشيتهم وأثبتوا أنهم لا يقفون عند أي خط أحمر بالنسبة إلى القيم الإنسانية في محاولة لتغطية إخفاقاتهم الميدانية .

واكد ان جرائم الصهاينة تستمر في ظل صمت المجتمع الدولي والدعم الأميركي الشامل لهذا الكيان القاتل للأبرياء والمواقف المزدوجة من جانب الدول الأوروبية .

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت سقوط أكثر من 360 شهيد ومصاب في مجزرة قصف الاحتلال خيام نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: حتى اللحظة حصيلة مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس، أكثر من 71 شهيدًا و289 إصابة بينها حالات خطيرة لا زالت الطواقم الطبية تتعامل معها حتى اللحظة..