شاهد.. المواكب الحسينية بالموصل تواصل تقديم خدماتها للمعزّين

العالم – خاص بالعالم

الجميع هنا من سنجار غربا الى سهلها شرقا على الموعد مع سيد الاحرار الامام الحسين عليه السلام , مجالس العزاء الحسيني تقام يوميا من اول محرم الى ما بعد الاربعين، واللافت حضور المكونات المختلفة الى المواكب ومجالس العزاء .

وقال فضيلة الشيخ رعد عبد الموصلي وهو طالب في حوزة النجف الاشرف:"الموصل اليوم تتميز باقامة المجالس من أقصاها الى ادناها من تلعفر وسنجار وسهل نينوى وداخل محافظة نينوى تجد المواكب الحسينيه على قدم الوثاق في هذه المحافظة".

المواكب الحسينية بدأت ببرامجها وتتعالى أصوات التلاوة والزيارة والعزاء والنعي بمختلف اللغات واللهجات العربية و الشبكية والتركمانية و الفارسية ويتخللها توزيع الطعام والثواب على المعزين.

ــ وما يميز هذه المجالس بان القوات الامنية من الحشد الشعبي يقيمون مجالس العزاء بعد ان كانت ممنوعة في حقبة الطاغية صدام ..

وقال ابو احمد الشبكي آمر اللواء 30 الحشد الشعبي:"في اللواء 30 يقام المجلس في العشر الاوائل من شهر محرم الحرام وبعدها في التاسع والعاشر من محرم الحرام تنتشر قواتنا".



وقال الشيخ حيدر النصراوي وهو خطيب حسيني:"تنتشر المجالس بشكل علني بعد أن كانت في تلك الحقبة الصدامية والحقبة الداعشية، حيث كانت لا توجد مجالس، وكانت المجالس في حكم صدام تقام بشكل مخفي".

وها هو شهر محرم الحرام شهر الكرب والبلاء شهر الحداد والاحزان يطل علينا والألام تعتصر القلوب والدموع لا تفارق الوجنات , وفي رثاء الحسين تتجدد لوعة الذكرى .

لا صوت يعلو هنا فوق صوت مجالس الحسين و إن عطر الجهاد والمعرفة والشهادة يفوح اليوم كالسابق لقد انبثق صوت الحق الهادر، وهذا ما يحتاجه المسلمون اليوم لمواجهة الاستكبار العالمي والكيان المحتل.

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