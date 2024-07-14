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قتيل وعدّة إصابات في انفجار هز سوق مدينة الباب السورية

قتيل وعدّة إصابات في انفجار هز سوق مدينة الباب السورية
الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

قُتل شخص وأصيب 4 آخرون بجراح خطيرة، اليوم الأحدـ، وذلك من جراء انفجار وقع في سوق "الهال" في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة مسلحي "الجيش الوطني" في ريف حلب الشرقي. 

العالم - سوريا

ووقع الانفجار في شاحنة لنقل الخضار، ما أدّى إلى خسائر بشرية ومادية.

وتشهد مناطق الشمال السوري المتاخمة للحدود التركية توترات مستمرة في الآونة الأخيرة بين الفصائل المسلحة المدعومة تركياً، ومسلحي "الجيش الوطني".

وأواخر حزيران/يونيو الفائت، أجبر الجيش التركي إحدى الفصائل المسلحة المدعومة من قبله بإعادة إصلاح معبر أبو الزندين شرقي حلب (شمالي سوريا)، بعد تخريبه وتدمير محتوياته خلال الهجوم عليه رفضاً لإعادة فتحه باتجاه مناطق الدولة السورية.

يأتي ذلك في وقتٍ تتوالى التصريحات الرسمية التركية المتعلقة بمستجدات العلاقات مع سوريا على أعلى المستويات هذه الأيام.

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