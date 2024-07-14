الحريديم في الكيان الصهيوني.. الدور والتأسيس

العالم – نوافذ

التوراة هويتهم الاساسية، دراستها والالتزام بتعاليمها أولى اولوياتهم، هو تيار يهودي أرثوذكسي متشدد، نشأ نهاية القرن الثامن عشر في اوروبا الشرقية وتحديدا في هنغاريا.

حركة تنهل من التقاليد اليهودية القديمة لمواجهة تحديث وعلمنة المجتمع اليهودي، لكنهم ليسوا هوية متوحدة، وليسوا نوعا واحدا، فهم نفسهم منقسمون إلى تيارات متعددة ومتباينة فكريا بين المؤيدين لقيام الكيان الصهيوني والمعارضين لها، والذين تتمثل حركتهم -أي المعارضة- باسم حركه ناتوري كارتا بزعامة الحاخام عمران بلوي، والتي اشتهرت بمواقفها الرافضة بكل ما يقوم به الكيان الصهيوني بما في ذلك رفضها بطاقات الهوية الاسرائيلية وتخلى بعض اتباعها عن هذه الهوية.

وأما المؤيدين لقيام الكيان الصهيوني فينقسمون الى ثلاثة تيارات، وتباينات مختلفة حتى بين هذه التيارات الثلاث لكنهم يجتمعون على ان اعتبار الديمقراطية لا توافق القيم اليهوديه ويرفضون رفضا مطلقا للخدمة العسكرية وهؤلاء هم المحرك الرئيسي لرفض الخدمة في الكيان ورفض قانون الاصلاحات القضائية.

لهم دويلتهم الخاصة ومدارسهم المستقلة وجهازهم القضائي المنفرد، يعتبرون ان من واجب السلطة أن تصرف لهم موازنات دون وجوب الانخراط في واجبات احيانا ما يسميها دولتهم فمن هم طائفة الحريديم، وكيف استطاعوا تحصيل المكاسب والامتيازات من الحكومات المتعاقبة للكيان الصهيوني، وما كان الثمن، كيف فرضوا نسقهم ونظامهم وبنو دولتهم الخاصة داخل كيان الاحتلال الثابت والمتغير في سياساتهم، وما الفروقات بينهم وبين المكونات الاخرى، واي دور يلعب يلعبونه في الحرب على غزة بشكل خاص وبشكل عام في الموقف ضد الفلسطينيين.

وفيما يتعلق ما تقع بالحريديم ودوره في الكيان الصهيوني وحول تعريفهم وجذورهم التاريخية اشار الكاتب الباحث السياسي الحاج حسن قبلان الى أنه لا يمكن لنا فهم التيارات الدينية والفكرية داخل المجتمع اليهودي بداية على المستوى العالم برمته دون الوقوف على الأصول والجذور التي أدت الى ظهور التيارات والفرق الدينية في المجتمع اليهودي في العالم.

وأوضح قبلان أن ازمة اليهود منذ 2000 عام حتى تاريخه ما زالت قائمة على نصاب انقسام واضح عنوانه الاساس هو الاندماج او عدم الاندماج في المجتمع الذي يعيشه، بينما ظهر اليها اليهود، وهذه المشكلة هي مشكلة في الاساس بالمجتمعات الاوروبيه والغربية وليس في المجتمعات العربية والاسلامية فحسب.

ضيوف الحلقة:

- الكاتب الباحث السياسي الحاج حسن قبلان.

- الباحث السياسي والمتخصص في الشان الاسرائيلي نبيه عواضه.

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