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القوات اليمنية تستهدف سفينة إسرائيلية وتقصف أم الرشراش +فيديو

الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة إسرائيلية قبالة خليج عدن كما قصفت أم الرشراش المحتلة.

العالم - الیمن

استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة (MSC UNIFIC) الإسرائيلية في خليج عدن بعملية مشتركة للقوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير.

فيما قصفت القوات المسلحة أهدافا عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بالطائرات المسيرة.

وجددت القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الجيوش العربية والإسلامية إلى تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدة استعدادها الكامل لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع أية جهة عربية أو إسلامية مناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم.

وشددت القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها بعون الله لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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