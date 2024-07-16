ترامب يختار السناتور جي دي فانس نائبا له في الانتخابات الرئاسية

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جاء ذلك في بيان لترامب، يوم الاثنين، نقلته وسائل إعلام أمريكية، أشار فيه إلى أنه اختار فانس لأنه الشخص الأنسب لهذا المنصب.

وتابع: "تم اختياره بعد مشاورات وتفكير مطول وكان الاختيار من بين آخرين يمتلكون مواهب كثيرة"، مشيرًا إلى أن فانس خدم في البحرية الأمريكية وتخرج من جامعة ولاية أوهايو بامتياز مع مرتبة الشرف.

ولفت إلى أن جي دي فانس تخرج من كلية الحقوق وعمل محررا لمجلة "ييل" للقانون، ورئيسًا لجمعية المحاربين القدامى في الجامعة.

ولفت ترامب إلى أن الكتاب الذي ألفه فانس ودافع فيه عن الرجال والنساء المجتهدين في الولايات المتحدة الأمريكية كان من أكثر الكتب مبيعا في البلاد، مضيفا: "يتمتع جي دي فانس بمسيرة مهنية ناجحة في عالم التكنولوجيا والاقتصاد وسيكون داعما للعمال والمزارعين الأمريكيين في العديد من الولايات الأمريكية".

وأصبح السناتور جي دي فانس، يتبنى الأجندة الشعبوية الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب بعدما كان من أقوى المنتقدين له.