الثلاثاء ١٦ يوليو ٢٠٢٤
١٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب يختار السناتور جي دي فانس نائبا له في الانتخابات الرئاسية

ترامب يختار السناتور جي دي فانس نائبا له في الانتخابات الرئاسية
الثلاثاء ١٦ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اختيار سناتور ولاية أوهايو، جي دي فانس، ليتولى منصب نائب الرئيس، إذا فاز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

العالم - الأميرکيتان

جاء ذلك في بيان لترامب، يوم الاثنين، نقلته وسائل إعلام أمريكية، أشار فيه إلى أنه اختار فانس لأنه الشخص الأنسب لهذا المنصب.

وتابع: "تم اختياره بعد مشاورات وتفكير مطول وكان الاختيار من بين آخرين يمتلكون مواهب كثيرة"، مشيرًا إلى أن فانس خدم في البحرية الأمريكية وتخرج من جامعة ولاية أوهايو بامتياز مع مرتبة الشرف.

ولفت إلى أن جي دي فانس تخرج من كلية الحقوق وعمل محررا لمجلة "ييل" للقانون، ورئيسًا لجمعية المحاربين القدامى في الجامعة.

ولفت ترامب إلى أن الكتاب الذي ألفه فانس ودافع فيه عن الرجال والنساء المجتهدين في الولايات المتحدة الأمريكية كان من أكثر الكتب مبيعا في البلاد، مضيفا: "يتمتع جي دي فانس بمسيرة مهنية ناجحة في عالم التكنولوجيا والاقتصاد وسيكون داعما للعمال والمزارعين الأمريكيين في العديد من الولايات الأمريكية".

وأصبح السناتور جي دي فانس، يتبنى الأجندة الشعبوية الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب بعدما كان من أقوى المنتقدين له.

روابط ذات صلة

صور وفيديوهات تكشف ان محاولة اغتيال ترامب، كانت حادثة مدبرة

محاولة اغتيال ترامب، مسرحية ام واقع؟ مواقع التواصل تحكم..

ترامب يبدأ بقطف ثمار محاولة اغتياله الفاشلة

ترامب يكشف عن سبب "غير متوقع" أنقذه من الموت