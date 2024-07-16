بزشكيان يؤكد على المضي في طريق الحق والعدل أسوة بالإمام الحسين (ع)

العالم - إيران

وفي كلمته التي ألقاها مساء أمس الإثنين، ليلة عاشوراء، في مرقد الإمام الخميني (رض) بمدينة ري جنوب العاصمة طهران قال بزشکیان: نحن لنا مبدأ باسم الحق والعدل، والإمام الحسين (ع) جاء لإرساء الحق والعدل.. إذا لم نقم الحق بين المجتمعات والأمم والأعراق فما نفعله من أجل الحسين (ع) هو مجرد البكاء لا غير.

وأكد الرئيس المنتخب: إذا تصرفنا نحن المدراء والمسؤولين بشكل صحيح وعادل، فهل يمكن أن يشعر الناس بالاستياء والشكوى منا في المجتمع؟

وصرح بأن المنصب ليس من أجل التباهي به بل هو من أجل خدمة الناس، وأضاف: ينبغي أن نلتزم بالعدل، ولا نسمح لأنفسنا أن نبتعد عن العدل والإنصاف، ولهذا جاء الإمام الحسين (ع).

وتابع الرئيس الإيراني المنتخب: علينا أن نتعامل مع الناس بالعدل والإنصاف ليكون لنا الجواب المناسب إن سُئلنا عن ذلك يوم القيامة.

وقال بزشكيان إنه يجب التعامل مع الناس بالعطف والشفقة، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن التجاذبات الفئوية والحزبية، والعمل بدلا عن ذلك من أجل الحق لتزدهر البلاد ولكسب رضى الناس.