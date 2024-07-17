بالفيديو.. تدهور أرقام بايدن بعد محاولة اغتيال ترامب

العالم _ خاص بالعالم

وفي ظل بواعث القلق هذه والضغوط السياسية المح بايدن إلى إمكانية إعادة النظر في مواصلة السباق الرئاسي إذا أعلن الأطباء أنه يعاني من مشاكل صحية.

وقال بايدن: 'سأعيد النظر في خوض الانتخابات الرئاسية إذا قال لي الأطباء إنني أعاني من مشكلة صحية. هناك الكثير من الأمور التي ينبغي القيام بها وأنا متردد في عدم استكمال ذلك”.

إلى ذلك كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن كبار الديمقراطيين في إدارتي باراك أوباما وبيل كلينتون يسعون إلى دفع بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي.

وبموازاة الدعوات الديمقراطية تعالت أصوات الجمهوريين المطالبين بانسحاب بايدن وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في كلمة خلال مؤتمر الحزب الجمهوري أن الرئيس الأميركي يفتقر للقدرات التي تؤهله للاستمرار بمنصبه ويجب عدم الرضوخ لسيطرة الأجندة اليسارية على المجتمع الأميركي.

في المقابل يواصل الرئيس الأميركي السابق ترامب المشاركة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بعد محاولة اغتياله في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا يوم السبت.

وفي هذا السياق فتح المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي الأميركية تحقيقاً في تخطيط جهاز الخدمة السرية الأميركية للتجمع الانتخابي لترامب في بنسلفانيا والذي حاول خلاله رجل اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري بالرصاص.

يأتي هذا بينما قال مسؤولون سابقون في جهاز الخدمة السرية الأميركي، إن المسلح الذي حاول اغتيال ترامب أطلق النار من سطح أحد المباني الذي أعلن الجهاز وقوعه خارج النطاق المكلف بحمايته، في إهمال فادح ما كان ينبغي للجهاز أن يرتكبه.

وأمر الرئيس الاميركي بايدن بإجراء تحقيق مستقل في كيفية تمكن مسلح من اتخاذ موقع قريب سمح له بإصابة ترامب رغم الوجود الأمني المكثف لجهاز الخدمة السرية كما يواجه الجهاز تحقيقات من الكونغرس بهذا الشأن.