شاهد.. مفاجأة القسام لقوات الاحتلال جنوبي غزة.. ماهي؟

العالم - فلسطين

المشاهد التي نشرها الاعلام العسكري للكتائب، تبين عملية اعدادا العبوات والقذائف وصواريخ من مخلفات الاحتلال، لتفاجئ قوات الاحتلال اثناء توغلها فجراً قرب دوار الأمين محمد في حى تل الهوى، جنوب مدينة غزة.



واستهدف الكمين آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين على أربع دفعات بين الساعة ( 04:12 و 08:08) صباح الثامن من تموز / يوليو الجاري، حيث جرى تحقيق اصابات مباشرة.



وانسحب المقاومون يبسلام من المكان، الذي خلّفت فيه قوات الاحتلال بقايا آلياتها، بعد انسحابها تحت ضرباتهم المقاومين، وفق ما تبيّن مشاهد الاعلام العسكري لكتائب القسّام.