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شاهد.. مفاجأة القسام لقوات الاحتلال جنوبي غزة.. ماهي؟

الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

عرضت كتائب القسام مشاهد من تنفيذ مقاوميها، كمينا مركبا استهدف القوات الإسرائيلية المتوغلة قرب دوار الأمين محمد في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، في 8 تموز / يوليو الجاري.

العالم - فلسطين

المشاهد التي نشرها الاعلام العسكري للكتائب، تبين عملية اعدادا العبوات والقذائف وصواريخ من مخلفات الاحتلال، لتفاجئ قوات الاحتلال اثناء توغلها فجراً قرب دوار الأمين محمد في حى تل الهوى، جنوب مدينة غزة.

واستهدف الكمين آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين على أربع دفعات بين الساعة ( 04:12 و 08:08) صباح الثامن من تموز / يوليو الجاري، حيث جرى تحقيق اصابات مباشرة.

وانسحب المقاومون يبسلام من المكان، الذي خلّفت فيه قوات الاحتلال بقايا آلياتها، بعد انسحابها تحت ضرباتهم المقاومين، وفق ما تبيّن مشاهد الاعلام العسكري لكتائب القسّام.

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