ابنة حاكم دبي تطلّق زوجها عبر انستغرام لهذا السبب!

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وقالت مهرة، في حسابها بانستغرام، "الزوج العزيز، بما أنك مشغول برفقة آخرين، أعلن بموجب هذا طلاقنا. أنا أطلقك، أنا أطلقك، وأنا أطلقك. اعتن بنفسك. زوجتك السابقة".



ولم تشر ابنة حاكم دبي، إلى الأسباب التي دفعتها لإنهاء علاقتها بزوجها، والطريقة التي طلقته فيها، عبر كتابة الكلمة 3 مرات عبر منشورها.

من جانبها قالت صحيفة الخليج تايمز، إن المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي لاحظوا أيضا أن الزوجين ألغيا متابعة بعضهما البعض وحذفا صورهما معا، بما في ذلك صور زفافهما.

وفي يونيو 2023، شاركت المهرة لقطات من جلسة تصوير حفل زفافها على إنستغرام، والتي تم حذف معظمها منذ ذلك الحين.

والصورة الوحيدة المتبقية على حسابها تظهر ابنة حاكم دبي، وهي ترتدي ثوبا مطرزا، وكان فستان زفافها الفاخر مزينا بحجاب شبكي وعقد فاخر من الماس.

وقبل ستة أسابيع، نشرت الشيخة مهرة رسالة أخرى غامضة، شاركت فيها صورة مع ابنتها وعلقت عليها: "نحن الاثنان فقط".

وتفاعل نشطاء عبر حساب المهرة، وطرحوا تساؤلات بشأن أسباب الطلاق.

المصدر: "عربي 21"