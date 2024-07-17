من هو "جي دي فانس"، نائب ترامب؟

العالم – باختصار

حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعه يل عام 2013 .

إنتخب لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2022 لفترة تنتهي في 3 يناير 2029.

إنتقد ترامب قوه قبل فوزه بالإنتخابات الرئاسية عام 2016.



استمر في انتقاده لما بعد الإنتخابات واصفا إياه بأنه "أحمق" و"هتلر أمريكا".

مع ترشحه لمجلس الشيوخ في عام 2022 تحوّل الى أحد أكثر المدافعين عن ترامب.



من دعاة سياسه "امريكا أولا "، وهو مؤيد قوي لكيان الإحتلال وللتطبيع العربي.

عبّر في أكثر من مناسبة عن دعمه للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

يرفض"جي دي فانس" أيضا التمويل الذي تبذله واشنطن لاوكرانيا في حربها ضد روسيا.

خبراء: اختيار ترامب لدي"جي دي فانس" لشغل منصب نائب الرئيس يؤكد تركيزه على الطبقة المتوسطة.

ترامب وحاول من خلال "جي دي فانس" كسب الولايات الصناعية التي تضررت بسبب العولمة.

كما يرى البعض أن ترامب سيسخر محاولة إغتيال التي تعرض لها لكسب آراء الناخبين.

لم يتأخر تعليق بايدن على اختيار فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس واتهمه بأنه"يحابي الاثرياء".

كما نددت حمله بايدن بفانس ووصفته بأنه متطرف وينكر نتيجة انتخابات 2022.

بايدن: فانس وترامب يريدان زيادة الضرائب على أسر الطبقة المتوسطة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..