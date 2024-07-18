اول ايرانية وزيرة التربية والتعليم في حكومة الامارات..من هي؟

العالم- الامارات

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وبعد مباركته واعتماده، واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات عن تشكيل وزاري جديد في الدولة".

واضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "نعلن اليوم ضمن التغييرات الحكومية الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات".

من هي سارة الأميري؟

ولدت سارة بنت يوسف الأميري في عام 1987. هي ذات أصول إيرانية من محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران. هاجرت عائلته في الخمسينيات من القرن الماضي من إيران الى الإمارات.

حصلت على شهادتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الحاسوب من الجامعة الأمريكية بالشارقة.

ومنذ عام 2017، وبعد انضمامها رسميا إلى حكومة الإمارات آنذاك، لمع اسم سارة الأميري في سماء الإمارات بفضل طموحها واجتهادها، إذ تقلدت منذ ذلك التاريخ العديد من المناصب المهمة داخل دولة الإمارات.

ومن أبرز الحقائب الوزارية والمناصب التي تقلدتها سارة الأميري، وفقا لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، ما يلي:

- في 2024، عينت الأميري وزيرة للتربية والتعليم في الحكومة الجديدة.

- اختيرت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء منذ يوليو/تموز 2020.

- شغلت منصب رئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة، ورئيس مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل وقتها أيضا.

- تولت منصب وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.

- في عام 2016، كلفت الأميري برئاسة مجلس علماء الإمارات.

- مديرة النظم الجوية المتقدمة في مركز محمد بن راشد للفضاء في عام 2016.

- تولت منصب نائب مدير وقائد الفريق العلمي "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" في "مركز محمد بن راشد للفضاء" في 2016.

- أسند إليها تأسيس وتطوير برنامج النظم الجوية المتقدمة في عام 2014.

- شغلت منصب رئيس قسم البحث والتطوير في مركز محمد بن راشد للفضاء بين عامي 2011 و2014.

- بدأت حياتها العملية في "مركز محمد بن راشد للفضاء" مهندسة برمجيات في مشروعي القمر الصناعي "دبي سات-1" و"دبي سات-2".

- عملت ضمن الفريق الذي حدد برنامج تطوير القمر الصناعي خليفة سات.

بجانب مهامها العديدة وبفضل الإنجازات التي حققتها، تلقت سارة الأميري العديد من التكريمات وبرز اسمها في مصاف الأكثر تأثيرا، ومن أبرزها:

- تقديرًا لجهودها، تم اختيار سارة الأميري في عام 2015 من بين 50 من العلماء الرواد الشباب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، لمساهمتها في جهود التنمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

- وفي مارس/آذار 2022، اختيرت الوزيرة الإماراتية ضمن قائمة مجلة "تايم" الأمريكية السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2022.

- اختيرت سارة الأميري في 18 فبراير/شباط 2021 ضمن "أكثر 100 شخصية مؤثرة صاعدة في العالم" لذلك العام؛ لقاء دورها الريادي ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف الفضاء وبعد نحو شهر من نجاح مهمة الوصول إلى المريخ.

- أيضا اختيرت سارة الأميري في قائمة BBC لأكثر 100 امرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم في 2020.