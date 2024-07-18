أميركا شريكة فعلية مع كيان الاحتلال في كل ممارساته الإجرامية بغزة

العالم – اليمن

وفي كلمة مباشرة أكد السيد الحوثي أن: العدو الإسرائيلي على رأس جبهة الكفر بعدوانه على غزة، واليهود والصهاينة يحملون راية الطاغوت في هذا العصر.

وفيما أشار إلى أن جبهة الكفر والنفاق يحاولون أن يتجهوا بالمجتمعات البشرية نحو الانحراف عن رسالة الله وتعاليمه القيمة، نوه إلى أن: دول عربية تقدم نفسها على أنها الحضن العربي وكبرى الدول العربية والأكثر تأثيرا فيها تتحرك لدعم العدو وتزويده بمختلف البضائع.

وحذر من أن علاقة بعض الدول العربية تضاعفت بالعدو ودعمها وإسنادها له في الوقت الذي تتفرج على الشعب الفلسطيني وهو يتضور جوعا.

ولفت إلى أنه: "ليس هناك شعب في العالم يعاني سكانه من الجوع إلى درجة الوفيات مثل ما هو الحال في غزة."

وقال السيدالحوثي: دول مجاورة لفلسطين تمتلك الأموال والإمكانات الهائلة، تقدم الغذاء والبضائع للعدو الإسرائيلي بدلا من إغاثة الشعب الفلسطيني.. تقديم الدعم لكيان العدو على حساب الشعب الفلسطيني خيانة لله ورسوله، وهذا من النفاق.

وأضاف: ألمٌ نفسيٌ شديد يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني الذين يعانون من الجوع عندما يعرفون أن كبار الدول العربية تحمل مئات الشاحنات الغذائية للعدو الإسرائيلي.

وشدد قائلاً: وحشية العدو الإسرائيلي في غزة هي الصورة الواضحة لسبيل المجرمين الذين أمرنا الله بالجهاد ضدهم.

وفيما أكد أنه وللشهر العاشر والعدو الإسرائيلي يواصل إبادته الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، لفت إلى أن السبت الماضي ارتكب العدو مجزرة في مواصي خان يونس استخدم فيها 8 قنابل أميركية فتاكة ومدمرة لاستهداف النازحين في خيام قماشية.

وأضاف: وحشية العدو الإسرائيلي الفظيعة أصبحت بالنسبة له حالة نفسيه وسلوكا مستمرا يمارسه.

وأكد أمين عام حركة أنصارالله أن: الشيء الغريب جدا في الحالة الرسمية في العالم وعند العرب والمسلمين الجمود والتفرج على ما يحدث من جرائم قتل وإبادة في غزة.. لا يوجد أي تحرك عربي وإسلامي جاد على مستوى المعاناة الإنسانية.

وأضاف: الجانب الإعلامي مقصر في الاهتمام بالجانب الإنساني في غزة، ومعاناة الجرحى والمرضى رهيبة جدا، والمنظمات جامدة وليس لها تحرك أو ضغط رغم تبجّح قادة العدو فيما يمارسونه من جرائم.

وشدد على أن تدنيس حرمة المسجد الأقصى الشريف والحرم الإبراهيمي مستمرة وهناك حرب حقيقية يشنها العدو في الضفة الغربية.

وفيما نوه إلى أن الأميركي شريك فعلي وأساسي مع العدو الإسرائيلي في كل الجرائم والممارسات الإجرامية الظالمة، أكد أن: الصمود في غزة يفوق كل التوقعات، والشعب الفلسطيني ثابت رغم حجم المعاناة الكبيرة.

وإليكم عناوين أبرز ما جاء في كلمة السيدالحوثي:

- هناك صدمة كبيرة لدى العدو الإسرائيلي والأميركي من عقيدة القتال والقدرة على ترميم القدرات لدى كتائب القسام

- تزداد ضراوة القتال يوما بعد يوم في الوقت الذي كان العدو الإسرائيلي يتوقع حسم المعركة نهائيا لصالحه

- كتائب القسام ومعها سرايا القدس وبقية الفصائل المجاهدة في قطاع غزة تمكنت من التكيّف مع ميدان المعركة

- هناك تجنيد لمزيد من المجاهدين وإنتاج للذخائر في ظل حصار شديد جدا من إيصال السلاح إلى غزة

- مستوى تأثير العمليات في غزة وصل إلى منع العدو من الاستقرار في أي محور أراد أن يستقر فيه

- الرشقات الصاروخية لا تزال مستمرة كما شاهدنا هذا الأسبوع مشاهد لسرايا القدس

- نحن أمام فشل واضح للعدو الإسرائيلي من إنهاء المقاومة

- عنوان الاستهداف للقادة الفلسطينيين جعله العدو مسارا أساسيا في عدوانه على غزة وهو فاشل في ذلك

- عنوان استهداف القادة يرفعه العدو الإسرائيلي كغطاء لجرائمه في الاستهداف الجماعي للنازحين ولأبناء الشعب الفلسطيني

- هناك نشاط للعدو الإسرائيلي لتأليب بعض الفلسطينيين ضد المجاهدين في قطاع غزة

- ينبغي أن يكون كل أبناء الشعب الفلسطيني حذرين من الوقوع في فخ العدو واستغلالهم لتبني أي موقف سلبي

- من يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يحصل في غزة هو العدو الإسرائيلي المعتدي والمجرم والظالم والمحتل

- يجب أن يحظى الإخوة المجاهدون في قطاع غزة بالمساندة والتأييد من كل أبناء الشعب الفلسطيني على كل المستويات

- إعلام بعض الأنظمة العربية المناصرة للعدو الإسرائيلي يعمل بنشاط مكشوف لترديد المنطق الإسرائيلي

- الإسرائيلي يسعى لأن يحمل وزر ما يفعله من جرائم بشعة البريء المظلوم المعتدى عليه ومن يقف ضده ويتصدى لعدوانه

- نشيد بمستوى الوعي والبصيرة للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وهو الذي تدور رحى جرائم الإبادة عليه

- جبهة حزب الله هي جبهة كبرى وفاعلة وساخنة ومؤثرة على العدو الإسرائيلي

- العدو الإسرائيلي يعترف بأنه في ورطة تاريخية ويصف ما يجري له شمال فلسطين بأسوأ هزيمة له هناك منذ عام 48

- الجبهة العراقية نفذت هذا الأسبوع عمليات بالطائرات المسيرة باتجاه ميناء حيفا المحتلة وضد أهداف في أم الرشراش المحتلة

- هذا الأسبوع كان هناك عملية مشتركة بين الجيش اليمني والمقاومة الإسلامية في العراق

- عمليات الجبهة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لهذا الأسبوع تمت بـ 25 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيرة وزورقا بحريا

- بلغ الإجمالي لعدد السفن المستهدفة المرتبطة بالأميركي والإسرائيلي والبريطاني إلى 170 سفينة

- هناك فاعلية عالية جدا بحمد الله لعمليات الجيش اليمني في البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب المندب

- حركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أصبحت شبه معدومة، حالة نادرة جدا سرعان ما تستهدف

- هناك انخفاض كبير جدا في حركة السفن المرتبطة بالأميركي والبريطاني وما إن تمر حتى تستهدف

- العمليات في البحر لها تأثير مهم جدا على الحركة التجارية الأميركية والوضع الاقتصادي في أميركا وبريطانيا وعلى العدو الإسرائيلي

- نسعى -إن شاء الله- إلى تعزيز العمليات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط بعد أن أصبح ميدانا تحت السيطرة

- أصبحت العمليات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط فاعلة وقوية ومتمكنة ومؤثرة جدا

- سننقل -إن شاء الله- مستوى التصعيد والتأثير بشكل متصاعد إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط

- نؤكد على الجبهة الإعلامية أن تظهر للناس الحقائق المهمة التي يعترف بها الأعداء في تأثير العمليات على اقتصاده

- الأميركي نتيجة لتأثير وضغط عملياتنا دفع لتوريط عملائه وعلى رأسهم قارون العصر

- الأميركي يسعى إلى توريط النظام السعودي عسكريا بدلا من حلبه اقتصاديا فقط

- الأميركي يدفع بعملائه إلى الهاوية نتيجة مستوى التأثير لعملياتنا

- التأثير الاقتصادي على العدو الإسرائيلي وصل بوضوح إلى درجة أن يعلن العدو الإسرائيلي إفلاس ميناء أم الرشراش

- ميناء أم الرشراش كان مصدر دخل ضخم لاقتصاد العدو الإسرائيلي على مستوى الإيراد المالي والحركة الاقتصادية والتجارية

- إعلان العدو إفلاس أم الرشراش نتيجة الحصار اليمني في البحر الأحمر

- مستوى تأثير الموقف في غزة وجبهات الإسناد وصل إلى درجة إغلاق 46 ألف شركة إسرائيلية حتى الآن

- لتأثير عملياتنا صدى وتداعيات كبرى وصلت إلى درجة أن صحيفة أميركية عنونت: "عصر حاملات الطائرات انتهى"

- لم تعد حاملات الطائرات الأميركية التي كان لها هيبتها ونفوذها وذلك الشبح المخيف لدول العالم بعد صدى عمليات جيشنا

- يصف الإعلام الإسرائيلي ساحة اليمن في مواجهة الأميركي والبريطاني بالبعيدة جغرافيا لكنها من أقوى الساحات

- إعلام الصهاينة يؤكد أن الأميركيين يخوضون الحرب نيابة عنهم، وأنهم أنقذوهم من العديد من المشاكل الاستراتيجية

- الأميركي في عدوانه على بلدنا بـ 13 غارة هذا الأسبوع في الحديدة وحجة يدرك ألا تأثير لعملياته لا في منع عملياتنا ولا في الحد منها

- الأميركي يسعى في هذه المرحلة بالتحديد لتوريط عملائه والزج بهم في المعركة بدلا عنه أو إلى جانبه

- شعبنا العزيز قد وجه في خروجه المليوني العظيم يوم الجمعة الماضية التحذير للنظام السعودي قارون العصر وقرن الشيطان

- على النظام السعودي أن يفهم ويدرك أن أصوات الملايين يوم الجمعة الماضية قد وصلت صداها إلى القارات السبع تحمل تحذيرا جادا

- إذا ورط السعودي نفسه وأصر على خطواته العدوانية التي لا مبرر لها في تصعيده ضد شعبنا العزيز فهو خاسر

- نحن كشعب يمني ننطلق من قضية عادلة وموقف محق وندرك أن سبب تورط السعودي خدمة لإسرائيل وطاعة لأميركا

- إذا كان السعودي مستعد أن يضحي بمستقبله وأن يخسر خططه الاقتصادية من أجل الإسرائيلي والأميركي فلا جدوى لخطة 2030 ولا لخطط تطوير مطار الرياض ليكون من أكبر المطارات في العالم

- إذا كان السعودي يرى أن خدمته لإسرائيل وطاعته لأميركا تستحق منه كل تلك التضحية والخسائر فنحن في الموقف الأفضل والأقوى والأعظم

- نحن الأولى بأن نضحي ونصبر مهما كانت النتائج، لأننا نتحرك في قضية عادلة

- فرق كبير بين الموقف السعودي الذي يصعّد ظلما طاعة لأميركا وخدمة لإسرائيل وموقف بلدنا الذي يدفع الظلم عنه وينصر الشعب الفلسطيني طاعة لله

- مآلات بغي وعدوان النظام السعودي يكتبها الله، وقد كتب أن العاقبة للمتقين

- نحن ننصح ونحذر السعودي من عواقب خطيرة وخسارة بكل ما تعنيه الكلمة إذا استمر في مسار البغي والعدوان

- الأنشطة الشعبية مستمرة وهي بأعلى مستوى وتفوق أي نشاط مساند للشعب الفلسطيني في أي بلد في العالم

- إجمالي المظاهرات والمسيرات والوقفات والأمسيات والندوات بلغ 584215 فعالية

- بلغ عدد المتدربين عسكريا في التعبئة 374232 متدربا وهذا مسار مهم أحث وأؤكد عليه

- الأنشطة العسكرية للتعبئة من مناورات وعروض عسكرية ومسير عسكري بلغت 1970

- فاعلية تأثير دور جبهات الإسناد واضحة، وهي فرضت في هذه المرحلة معادلة جديدة في غاية الأهمية

- العدو كان يسعى إلى الانفراد بالشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وتهجيره، فإذا به يواجه جبهات متعددة

- ليس من عادة العدو الإسرائيلي أن يشتكي كما شاهدنا مندوبه في مجلس الأمن بل اعتاد في كل المراحل الماضية أن يشتكي منه الآخرون

السيد القائد تعليقا على مندوب العدو في مجلس الأمن: الكثير من دول العالم ما زالت تمتلك قدرا من الذكاء لتصون نفسها عن التورط في القتال لخدمتكم أيها المجرمون الصهاينة

- هناك غباء فاحش ورهيب لدى بعض الحكومات العربية أعطى الإسرائيلي أملا في تحريكهم في هذه المرحلة

- لو كان الذكاء يشترى لاشترينا منه لأولئك الأغبياء من بعض العرب ولو بأغلى الأثمان شفقة عليهم مما هم فيه من الغباء الرهيب

- موقف جبهات الإسناد مهم ومؤثر ويتطلب الاستمرار والتصعيد

- توجهنا وعزمنا أن نسعى مع كل جبهات الإسناد في الاستمرار والتصعيد لمساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء

- مطلوب أن تستمر الأنشطة الشعبية والحضور الشعبي حتى نصل إلى النتيجة الكبرى وهي النصر الحاسم الذي وعد الله به

- حتى لو تدخلت أنظمة عربية مع العدو الإسرائيلي فهذا لن يؤثر أبدا في موقفنا على الإطلاق

- سنسعى مع أي تدخل أن تكون عملياتنا وتصعيدنا بالشكل المؤثر على الأعداء ومن يتورط مع العدو الإسرائيلي

- من يتورط مع العدو الإسرائيلي سيخسر كما خسر الأميركي والبريطاني من قبله

- المظاهرات في الدول الغربية مستمرة في عدة بلدان ودول بالرغم من القمع والاضطهاد

- كما خرج شعبنا العزيز الأسبوع الماضي وأسمع صوته فإنه سيستمر في موقفه المتكامل نصرة للشعب الفلسطيني رغم أنف كل عميل

- شعبنا لن يتردد ولن يتراجع عن موقفه مع فلسطين وهو أولى بالتحرك النشط دون كلل أو ملل

- نشيد باستمرار تظاهرات الشعب المغربي في مقابل خيانة النظام في المغرب وعمالته للعدو الإسرائيلي

- هناك مواصلة للمظاهرات هذا الأسبوع في الأردن وتونس

- نأمل إن شاء الله أن يستمر شعبنا العزيز بكل نشاط وحيوية وشجاعة ثبات ووفاء تقربا إلى الله، وفاء مع الله ورسوله ودينه وكتابه من أجل الشعب الفلسطيني المظلوم

- أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والمديريات حسب الترتيبات المعتمدة

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