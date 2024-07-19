في اليوم 287 للعدوان.. انفجار قوي بسقوط مُسيَّرة في تل ابيب+ فيديوهات

العالم - الاحتلال

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، ان الانفجار وقع في شارع بن يهودا في تل أبيب.

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وبحسب مقاطع فيديو متداولة على وسائل الانترنت، فإن الانفجار نجم عن سقوط مسيرة في أحد شوارع تل أبيب.

وأظهرت المقاطع المصورة حطام المسيرة في أحد الشوارع، فيما لم تعلق السلطات الإسرائيلية على الأمر حتى الآن.

وسمع أصداء الانفجار في مناطق عدة بتل أبيب، واوضحت وسائل اعلام عبرية انه جاري التحقيق ومعرفة تفاصيل الانفجار.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ان “الانفجار وقع في أحد المباني وقواتنا وصلت للمكان للتعامل مع الحادث”.

فغ4... تكتم اسرائيلي عن ملابسات الهجوم المسير على شارع للمقرات الدبلوماسية وسط تل أبيب

ودوى انفجار قوي في شارع بن يهودا بتل أبيب، فجر الجمعة، فيما قالت الشرطة إنها أرسلت خبراء متفجرات وقوات أخرى إلى المبنى الذي شهد الانفجار.

وذكرت الشرطة أنها تحقق في مصدره، فيما قالت قيادة الجبهة الداخلية إنها “لم تكتشف أي اختراق جوي للمنطقة الوسطى، وبالتالي لم يتم إطلاق أي إنذار”.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن سكان في المنطقة قولهم إن الانفجار كان قوياً، وإنه تسبب في تحطم زجاج النوافذ والعديد من الأشياء الأخرى في منازلهم.

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وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الانفجار وقع في مكان قريب من مقرات دبلوماسية وأنه على الأغلب ناجم عن سقوط طائرة مسيرة، مشيرةً إلى وقوع إصابتين طفيفتين في مكان سقوط المسيّرة في تل أبيب.

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لكن لقطات تم تداولها من مستوطنين اظهرت قيام عناصر بمحاولة انعاش لمصاب على الارض جراء الهجوم، ما يدحض الاعلان عن اصابة طفيفة.

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واعلن إسعاف الاحتلال انه “تم نقل رجل يبلغ من العمر 37 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 25 عامًا إلى مستشفى إيخيلوف بعد إصابتهما بشظايا من مكان الانفجار في تل أبيب.”

ورجح جهاز الإطفاء والإنقاذ في تل أبيب أن يكون الانفجار ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة، التي انتشرت مشاهد نشرها اسرائيليون قالوا انها لحطام الطائرة المسيرة التي نفذت هجوما قالوا انه بالقرب من القنصلية الامريكية في تل ابيب.

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ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية قوله إن “الانفجار وقع في أحد المباني، وقواتنا وصلت للمكان للتعامل مع الحادث”.

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وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 7 اشخاص حتى الان في الانفجار، فيما قالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن قوات كبيرة من شرطة منطقة تل أبيب وصلت إلى المكان وتقوم بالتعامل مع الحادث.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، في بيان أن انفجارا قويا مجهول المصدر وقع في مبنى في تل أبيب قبل الساعة الرابعة صباحا (01,00 بتوقيت غرينتش).

وذكرت وسائل اعلامية أن الانفجار وقع على بعد مربع سكني واحد قرب فرع السفارة الأميركية لدى تل أبيب.

وكان قد دوى انفجار قوي في شارع بن يهودا بتل أبيب، فجر الجمعة، فيما قالت الشرطة إنها أرسلت خبراء متفجرات وقوات أخرى إلى المبنى الذي شهد الانفجار.

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وقالت قيادة الجبهة الداخلية إنها “لم تكتشف أي اختراق جوي للمنطقة الوسطى، وبالتالي لم يتم إطلاق أي إنذار”.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن سكان في المنطقة قولهم إن الانفجار كان قوياً، وإنه تسبب في تحطم زجاج النوافذ والعديد من الأشياء الأخرى في منازلهم.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الانفجار وقع في مكان قريب من مقرات دبلوماسية وأنه على الأغلب ناجم عن سقوط طائرة مسيرة.

وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية حول انفجار تل أبيب بانه “إذا كان هناك اختراق جوي بالفعل، فهذا عار، وإذا حدث اختراق جوي ولم يتم اكتشافه فهو فشل جماعي، وإذا كان هناك اختراق جوي لم يتم اكتشافه ويتم إخفاؤه الآن – فهو إفلاس بالفعل”.

المصدر: "المنار" عن "وكالات +مواقع"