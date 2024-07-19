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الشيخ الخزعلي:معادلات الحرب تتغير لكن نهاياتها في جانب الحق

الشيخ الخزعلي:معادلات الحرب تتغير لكن نهاياتها في جانب الحق
الجمعة ١٩ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

حيّا الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي جميع جهات محور المقاومة، "وهم يخوضون معركة الشرف دفاعاً عن مقدسات الأمة الإسلامية، في الوقت الذي تتخاذل فيه الأنظمة الحاكمة".

العالم - العراق
وقال الخزعلي في بيان له إن العملية الأخيرة للجيش اليمني في قصفه "تل أبيب"، وما سبقها من عمليات فصائل المقاومة الإسلاميّة هي "أوضح دليل على أن الشعب الفلسطيني ليس وحيداً في مواجهة العدوان الإسرائيلي وعملية الإبادة".
كما أشار في بيانه إلى أنّ تم تحطيم غرور الاحتلال الإسرائيلي، الذي "سيدفع ثمناً أكبر في أمنه واقتصاده، بل حتى وجوده، ما دام مستمراً في عدوانه". وأكد الخزعلي، أنّ معادلات الحرب تتغير باستمرار، "ولكن نهاياتها دائماً في جانب الحق".
وكانت القوات المسلحة اليمنية قد تبنت الهجوم المُسيّر على "تل أبيب" بطائرةٍ مسيرةٍ جديدةٍ اسمها "يافا"، وأعلنت منطقة يافا المحتلة "منطقةً غير آمنةٍ"، حيث ستقوم القوات المسلحة بالتركيز على استهدافها، وعلى الوصول إلى عمق كيان الاحتلال.

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