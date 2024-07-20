السبت ٢٠ يوليو ٢٠٢٤
١٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تحذر النرويج من عسكرة هذه المنطقة..

روسيا تحذر النرويج من عسكرة هذه المنطقة..
السبت ٢٠ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن عسكرة شمال النرويج لن تعزز أمن المنطقة، بل ستؤدي إلى مزيد من التصعيد.

العالم - اوروبا

وقالت: "علّقنا مرارا على زيادة النرويج قدراتها العسكرية، وتكثيف تدريبات قواتها وأنشطتها العسكرية في إطار مساعي "الناتو" لتعزيز وجوده في منطقة القطب الشمالي".

وأضافت: "يعلنون في الناتو أن المناطق الشمالية من النرويج المتاخمة للحدود الروسية أصبحت محصنة وجيدة التسليح في إطار الحلف، فيما تؤكد أوسلو اهتمامها بالاستقرار الإقليمي".

وتابعت: "أود أن أشير إلى أن عسكرة شمال النرويج لن تؤدي إلى تعزيز الأمن، بل سيكون لها تأثير عكسي وستؤدي إلى تصعيد التوتر".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع النرويجي إيريك كريستوفرسن إنه سيتعين على "الناتو" تسريع الاستعدادات لمواجهة محتملة مع روسيا.

روابط ذات صلة

ستولتنبرغ: الدعم الصيني لروسيا يمثل خطرا على الناتو

دولتان تعارضان انضمام اوکرانيا للناتو +فيديو

وزراء خارجية دول عربية وكيان الاحتلال ضيوف لقمة الناتو

"الناتو" يطلق أكبر مناورات بحرية قرب سواحل روسيا