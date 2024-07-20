غدا.. أول قطار ايراني سيغادر إلى الصين

العالم - ايران

أعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "إبراهیم رضائي"، نقلا عن مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، قوله بان أول قطار صيني باتجاه إيران، غادر قبل 10 ايام، وغدا الاحد سيغادر أول قطار من إيران إلى دولة الصين.

واوضح رضائي في تصريح للصحفيين اليوم حول نشاطات لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية خلال زيارتها الحالية لمدينة مشهد المقدسة (بمحافظة خراسان الرضوية - شرقي البلاد) : لقد استضافت اللجنة اليوم مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، الذي قدم تقريرا عن اجراءاته.

وأضاف المسؤول البرلماني نقلا عن صفري، بان الهدف الرئیسي لمهامه يكمن في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للبلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية وتوفير النقد الاجنبي وبلوغ مستوى الاقتصاد المقاوم.

وحول تبادل الغاز والكهرباء قال صفري، بحسب رضائي : لأول مرة يتم تنفيذ مبادلة الغاز بين تركمانستان وأذربيجان والعراق، وقد تم توفیر الشروط لإبرام عقد حول توريد الغاز من روسيا لتصبح إيران قطبا للغاز في المنطقة.

ولفت رضائي نقلا عن مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية : إن أعضاء لجنة الأمن القومي النيابية أكدوا ضرورة متابعة جميع الاتفاقيات ومهام الخارجية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية من قبل الحكومة الجديدة.