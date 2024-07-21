شهداء وجرحى في مخيم البريج والاحتلال يقتحم مدينة طوباس

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أكدت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا يعود لعائلة خليفة في مخيم البريج، ما أدى لارتقاء سبعة شهداء بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين.

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب غرب بيت لحم

وفجر اليوم الاحد ايضا، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز عسكري في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على شاب عند حاجز عسكري قرية الجبعة وأصابته في الركبة، دون معرفة هويته، ونقلته طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى الحسين في بيت جالا.

الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفادت "وفا"، بأن الاحتلال اقتحم المدينة من مدخلها الشرقي، وداهم عدة منازل، بالتزامن مع مواجهات مع الشبان.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,919 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,622 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.