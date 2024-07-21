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ميناء 'إيلات' الإسرائيلي يعلن حجم خسائره جراء هجمات اليمنيين

ميناء 'إيلات' الإسرائيلي يعلن حجم خسائره جراء هجمات اليمنيين
الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير عام مرفأ "إيلات"، عن بلوغ الخسارة الناجمة عن تعطل أعمال المرفأ، في أعقاب هجمات القوات المسلحة اليمينة، نحو 50 مليون شيكل، إضافةً لاستعداد الإدارة التشغيلية، لتسريح عدد من العمال هذا الأسبوع.

العالم - فلسطين

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بدوي صفّارات الإنذار في "إيلات" ومحيطها، متحدّثةً عن اعتراض صاروخ أرض-أرض، بواسطة منظومة "حِتس" في منطقة "غروفيت" شمال "إيلات"، مدعيةً باحتمال أن يكون الهدف أبعد من "إيلات".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قد أعلن قبل أسبوعين، تنفيذ عمليةٍ عسكرية ضدّ هدف حيويّ في أم الرشراش المحتلة، "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق.

وقال سريع إنّه تمّ تنفيذ العملية، عبر استخدام "عددٍ من الطائرات المسيرة"، مؤكّداً وصولها إلى أهدافها بنجاح.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن تنفيذ سلاح الجو المسير، عملية عسكرية نوعية، تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب).

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