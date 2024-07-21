صنعاء تعلن قصف أم الرشراش وسفينة أميركية بالبحر الأحمر

العالم _ اليمن

وقالت القوات اليمنية في بيان لها: نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفتْ أهدافا مهمة في منطقة أمّ الرشراش جنوبيّ فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وحققتْ أهدافها بنجاح بفضل الله.

كما أعلنت أن القوات البحرية وسلاح الجوّ المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذوا عملية عسكرية مشتركة استهدفتْ سفينة (Pumba) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وقدْ أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية حقّها الكامل في الدفاع عن اليمن العزيز ضدّ العدوان الأمريكيّ البريطانيّ وكذلك ضدّ العدوان الإسرائيليّ وأنّ هذا العدوان لن يثني اليمن العظيم عن موقفه الثابت تجاه مظلومية الشعب الفلسطينيّ.

وشددت على أن عمليات القوات المسلحة اليمنية بمنطقة العمليات البحرية المحددة سابقا ضدّ السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة أو التي تتعامل مع الكيان الإسرائيليّ لن تتوقف إلا عندما يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا قادم لا محالة وسيكون كبيرا وعظيما بإذن الله.

يذكر انه شن عدوان اسرائيلي امس السبت، سلسلة غارات على مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن استهدفت خزانات الوقود في المدينة وخلفت شهداء وجرحى.

ونددت أحزاب وقوى فلسطينية وعربية بعدوان الاحتلال الصهيوني الغاشم على اليمن.

بدورها أدانت الخارجية الايرانية بشدة العدوان الصهيوني على منشآت ميناء الحديدة في اليمن، وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني: إن الشعب اليمني المظلوم والقوي يدفع ثمن دعمه المشرف لاهل غزة الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال.