الاحتلال يبدأ بقصف المباني العالية في غزة؛ ما القصة؟..

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في خان يونس ان الطيران الحربي الاسرائيلي شدد هجماته منذ يوم أمس علی المحافظة الوسطی وتحديداً مخيمي النصيرات والبريج وركز في هجماته علی استهداف المباني والابراج المرتفعة.

وتوقع مراسل العالم ان يكون هذا التركيز، نذير شؤم لتكتيك أو تقدم خلال الأيام القادمة لأليات الاحتلال في هذه المناطق من المحافظة الوسطي.

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وأشار مراسل العالم الی استهداف منزل عائلة زريد في مخيم النصيرات ماخلف شهيداً وعدد من الجرحی من جيران هذه العائلة نقلوا الی مستشفی العودة.

اما مدفعية الاحتلال فقد استهدفت منازل المواطنين في مدينة رفح والتي تستمر الطائرات الحربية والطائرات المروحية والزوارق الحربية في عرض البحر باطلاق النيران نحو مناطقها الغربية والشمالية وتدمير مربعات سكنية ومخيمات فيها.

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