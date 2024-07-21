ماذا قال ترامب عن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي؟!!

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وأعلن الرئيس الامريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لشبكة (سي.إن.إن) اليوم الأحد إنه يعتقد أن هزيمة نائبة الرئيس كاملا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني ستكون أسهل من هزيمة الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن انسحابه من خوض سباق الرئاسة.

وقال بايدن، في خطاب، مساء الأحد: «اعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن اتنحي، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي».

وتابع: «كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم،

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّ «على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، أحرزنا تقدما كبيرا كأمة. واليوم تتمتع أميركا بأقوى اقتصاد في العالم. لقد قمنا باستثمارات تاريخية في إعادة بناء أمتنا، وفي خفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن، وفي توسيع نطاق الرعاية الصحية بأسعار معقولة لعدد قياسي من الأميركيين».

وتابع: «لقد قدمنا ​​الرعاية اللازمة بشدة لمليون من المحاربين القدامى الذين تعرضوا للمواد السامة. تم إقرار أول قانون لسلامة الأسلحة منذ 30 عامًا. عُينت أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي في المحكمة العليا. وأصدر أهم تشريع مناخي في تاريخ العالم. ولم تكن أميركا في وضع يسمح لها بالقيادة أفضل مما هي عليه اليوم. أعلم أنه لم يكن من الممكن تحقيق أي من هذا بدونكم، أيها الشعب الأمريكي، لقد تغلبنا معًا على جائحة يحدث مرة كل قرن وعلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، لقد قمنا بحماية ديمقراطيتنا والحفاظ عليها. وقمنا بتنشيط وتعزيز تحالفاتنا حول العالم. لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أكون رئيسكم».

ولفت في بيان، إلى «أنّني بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي. شرط، سأتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراري».