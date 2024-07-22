دراما رئاسيات أميركا بايدن يتنحّى والديمقراطي يبحث البديل.. خطر المجاعة في السودان ودعوات أممية لوقف الحرب

العالم - بانوراما

وقال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية جيمي هاريسون إن الحزب سيقوم بعمل شفاف ومنظم، وفق القواعد والإجراءات المعمول بها، وذلك من أجل اختيار المرشح الذي سيخوض الانتخابات في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

هذا وتواجه نائبة الرئيس كامالا هاريس منافسة من عدد من المرشحين المحتملين، لاسيما السيناتور جو مانشين، وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، وحاكمة ولاية ميشيغن غريتشين ويتمر. ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في التاسع عشر من آب أغسطس المقبل في مدينة شيكاغو.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تواصل المعارك في مختلف مناطق السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما تسبب في تعطل وصول المساعدات إلى المحتاجين في عدد من مناطق الصراع.



وحذرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة بسبب نقص المساعدات الغذائية، إلى جانب نقص الإمدادات الطبية والذي أسفر حتى الآن عن ارتفاع عدد الوفيات في البلاد.

من جانبها اتهمت منظمة 'أطباء بلا حدود' الأطراف المتحاربة، بالتجاهل الصارخ للحياة البشرية والقانون الدولي، مشيرة إلى أن المدنيين في السودان يعانون مستويات عنف مروعة ويواجهون هجمات متكررة وانتهاكات، وذلك بعد مرور أكثر من عام على بدء الصراع بين الجانبين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.