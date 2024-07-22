شاهد.. الإعلام العبري يعرب عن خوف متصاعد من هذا الأمر!

العالم - خاص بالعالم

محافظة طولكرم شمال الضفة كانت مسرحا لعمليات القسام وشملت تفجيرا استهدف موقعا في مستوطنة حوميش، أصيب فيها أربعة من جنود الاحتلال، إضافة إلى عملية التفجير في عناب، وإطلاق النار في رميم حيث.

الكتائب كشفت أنها أدخلت تقنية جديدة في التصنيع والتفجير عن بعد، الأمر الذي سيكون وبالا على المحتل.

مدينة قلقيلية في غرب الضفة شهدت بدورها عمليات لكتائب شهداء الأقصى- مجموعات ليوث المجد -التي أعلنت أنها تصدت، لقوة خاصة للاحتلال تسللت إلى المدينة، كما خاضت معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة.

هذا وتشهد الضفة الغربية توترا متزايدا منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعكس هذه العمليات استمرار المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، رغم الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعربت عن خوف متصاعد من التهديد الذي تمثله العبوات الناسفة التي يستخدمها المقاومون في الضفة مشددة على وجود تحول في الضفة الغربية إلى ما يشبه غزة ولبنان، في إشارة إلى تطور مسار العمليات العسكرية في الضفة والأسلحة والقدرات التي يمتلكها المقاومون فيها.

إلى ذلك لم تتوقف الإقتحامات والإعتقالات الإسرائيلية في مختلف مناطق الضفة الغربية حيث ارتفع عدد المعتقلين هناك إلى تسعة آلاف وسبعمئة وستين معتقلا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

فيما سقط المئات من الشهداء والجرحى بينهم 143 طفلا وهو العدد الذي يمثل زيادة بنسبة 250 بالمئة في عدد الأطفال الذي استشهدوا بنيرات الاحتلال بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف.

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