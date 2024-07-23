للمرة الثانية.. قراصنة 'أنونيموس' تخترق منظومات وزارة الأمن الإسرائيلية

العالم - فلسطين

وأكّدت المنصّة الإعلامية أنّ مجموعة القراصنة "أنونيموس" وجّهت إنذاراً لـ"إسرائيل" لإيقاف العدوان على غزة ضمن مهلة 48 ساعة تحت طائلة نشر المعلومات السرية والملفات الحساسة الموجودة بحوزتها، مشيرةً إلى أنها نشرت وثائق شخصية لموظفي وزارة الأمن، ومن بينها صور هويات.

وسبق أن قامت نفس المجموعة باختراق أنظمة وزارة القضاء الإسرائيلية، وتمكنت من الحصول على بيانات خاصة بموظفي الوزارة، ووثائق رسمية.

وتشهد مواقع إلكترونية إسرائيلية بشكل مستمر، هجمات إلكترونية من قبل متضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، العام الماضي، أنّ مجموعة القراصنة الإلكترونيين، "أنونيموس سودان"، شنّت هجوماً إلكترونياً، عبر تعطيل تقديم الخدمة لعدة جهات رسمية.

وأشار الإعلام الإسرائيلي حينها إلى أنّه بعد انهيار موقع "الموساد" والتأمين الحكومي، تمّ إسقاط مواقع جامعة "تل أبيب"، وشركة المياه الإسرائيلية "مكوروت"، وصحيفة "جيروزاليم بوست"، بينما أكّدت "أنونيموس سودان" أنّها أسقطت أيضاً المواقع الإلكترونية لهيئة البث "كان" و"إيغد"، و"كلاليت"، وبنك "ديسكونت".