العالم - الیمن

وفي مقال للمحلل الاقتصادي نحميا شترسلر، بعنوان "بيبي خائف أيضاً من الحوثيين"، استعادت الصحيفة لحظة دخول القوات المسلحة اليمنية معركة طوفان الأقصى للمرة الأولى، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من خلال إطلاق 4 صواريخ "كروز" وعدّة طائرات مسيّرة على "إيلات" (أم الرشراش).

ورأت الصحيفة أن السفينة الحربية التي أرسلها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البحر الأحمر، لم تلحق ضرراً حقيقياً باليمنيين، ففهم العالم على الفور أنّ "إسرائيل" ضعيفة ومستباحة.

وبحسب شترسلر، فإن خوف نتنياهو، وإحجامه عن الرد بقوة غير متناسبة، وتركه الأمر للأميركيين والبريطانيين لحماية "إسرائيل"، حوّل "إسرائيل" إلى "الصبي المضروب في الشرق الأوسط"، المحاط بحلقة من النار.