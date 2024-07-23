جمع من الشباب البلجيكي يبعث برسالة مفتوحة لسماحة القائد

وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران قد بعث، خلال الفترة الاخيرة، برسالة تضامن مع الاحتجاجات المناصرة لأهل غزة، في جامعات أميركا وأوروبا.

وفي معرض الإشادة بهذه الخطوة، كتب شبان بلجيكا إلى سماحة السيد علي خامنئي: إن جهودكم المضنية في سياق الفهم المتبادل والعدالة والتضامن قبال التحديات المعقدة التي نواجهها وآلية التعاطي معها، تحظى بأهمية رئيسية، لذلك نحن قررنا بأن نعمق من فهمنا حول الإسلام.

وتظهر هذه الرسالة، حراك الطلاب الأوروبيين والأميركيين لدعم فلسطين، بأنه دليل على وعي الشباب الغربي تجاه الظلم والجور في أنحاء العالم.

وأكد شبان بلجيكيا أيضا في رسالتهم لسماحة قائد الثورة: إننا نتطلع إلى استمرار هذا التبادل المثمر لروح الحوار والتعاون البناء.

علما بأن رسالة الشباب البلجيكي إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران، توزعت باللغات الفارسية والإنجليزية والفرنسية والعربية، كما تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم LETTER4LEADER.