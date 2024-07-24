هل سيحضر رئيس وزراء العراق حفل تنصيب الرئيس الايراني الجديد؟

العالم- العراق

وتلقى رئيس الوزراء العراقي دعوة رسمية وقد استجاب لها للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي خلال تصريحات له من العاصمة بغداد للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الثاني لمكافحة المخدرات لدول جوار العراق "وجهنا دعوة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وبحسب المصادر سيصل السوداني إلى العاصمة الإيرانية طهران الاسبوع المقبل حيث ستجري مراسم تنصيب الرئيس بزشكيان في مبنى البرلمان الإيراني يوم الثلاثاء المقبل.

وكان عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، مجتبى يوسفي، كشف عن حضور 5 رؤساء جمهورية و10 رؤساء برلمان في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وكان مسعود بزشكيان قد انتخب رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية بعد نيله غالبية اصوات المقترعين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية التي جرت يوم الجمعة 5 تموز/يوليو في انحاء البلاد وفي نحو 100 دولة في العالم.