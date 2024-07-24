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شاهد/اخر اجتماع لحكومة الشهيد رئيسي يشهد اختبار سيارة ايرانية جديدة!

الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

تمت ازاحة الستار عن سيارة 'ري را' الايرانية الصنع الجديدة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء. وتعتبر ري را من فئة سيارات الكروس أوفر والتي تتمتع بمواصفات ومعايير السيارات الأوروبية، وتضاهي أفضل السيارات الآسيوية.

ايران – العالم

واليوم الاربعاء قام القائم بأعمال الرئيس الايراني محمد مخبر ووزير الصناعة والتجارة عباس علي آبادي في فناء مقر الحكومة الإيرانية بقيادة سيارة 'ري را' الجديدة وازاحه الستار عنها وذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء الاخير في حكومة الشهيد ابراهيم رئيسي.

وسيارة"ري را" إيرانية الصنع قامت شركة ايران خودرو بانتاجها عام 2022 وتأتي بمحرك توربيني EFP (TC7+) سعة 1.7 لتر قادر على إنتاج قوة 160 حصانا و240 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتم أيضا انتاج نسخة من هذه السيارة بـ محرك كهربائي بالكامل بقوة 80 و160 حصانا (120 كيلوواط) و150 و300 نيوتن متر من عزم الدوران وتبلغ قدرة البطاريات المستخدمة في نسختها الكهربائية حوالي 53 كيلوواط في الساعة، ويمكن شحنها بالكامل خلال 10 ساعات في المنزل وفي 40 دقيقة باستخدام أجهزة الشحن السريع القياسية، وبهذه الشحنة يمكن للسيارة السفر لمسافة 400 كيلومتر.

وتتمتع النسخة الثالثة من هذه السيارة بسقف كهربائي واسع الرؤية، وعداد رقمي، وشاشة تعمل باللمس، ومستشعر ضغط ودرجة الحرارة في الإطارات، وتقنية التحكم بنظام الضوء.

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شاهد/اخر اجتماع لحكومة الشهيد رئيسي يشهد اختبار سيارة ايرانية جديدة!

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