عائلة الامام الصدر واصلت زياراتها في موسكو وتلتقي مبعوث بوتين

العالم-لبنان

ويضم الوفد كلاً من السيدين صدر الدين ومليحة، بالإضافة إلى لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام الصدر، والتي تضم القاضي حسن الشامي وهو القاضي المقرر للجنة الرسمية القانونية لملف الإمام الصدر والمحامي جوزيف غزالة يرافقهم المنسق الرئيسي لهذه الزيارة الإعلامي فادي بودية رئيس تحرير شبكة "مرايا الدولية".

وبحسب وكالة سبوتنيك فقد أجرى الوفد سلسلة من اللقاءات في مختلف الدوائر الرسمية، والتقى عدداً من الشخصيات الروسية الفكرية والدينية، لا سيما مع المبعوث الخاص للرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

أجرت وكالة "سبوتنيك" لقاء عبر الهاتف مع نجل الإمام، صدر الدين الصدر، الذي تحدث فيه عبر برنامج "حصاد الأسبوع"، عن أسباب هذه الزيارة غير المسبوقة لعائلة الصدر إلى موسكو:

"لنا الحق بالوصول إلى الإمام السيد موسى الصدر وأخويه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والسيد الأستاذ عباس بدر الدين الذين خطفوا ظلما وزورا في عام 1978، ومنذ ذلك الحين ونحن لم نستكن ولن نهدأ حتى يعودوا إلينا إن شاء الله سالمين. في سنة 2024، وجدنا أن الأخوة الأحباء في روسيا لديهم نفوذ في ليبيا ويستطيعون مساعدتنا في فتح باب التعاون الذي أغلقه الليبيون منذ سنوات وقد وعدونا كثيرا ولكن لم يفوا بوعدهم".

وفي سياق زيارة عائلة الإمام الصدر إلى موسكو، تحدثت أيضا لـ"سبوتنيك" عبر الهاتف، ابنة الإمام السيدة مليحة الصدر :

"في عام 1964 تم حجز حرية الإمام الخميني (ره) وعند ذلك قام السيد موسى الصدر آنذاك بزيارة مكوكية إلى الدول الأوروبية والفاتيكان وناشد العالم كله حتى تم إجبار نظام الشاه على إطلاق سراح الإمام وإبعاده إلى تركيا ومن ثم العراق. وما أريد أن أقوله كمثال عندما الشخص يريد أن يفعل شيئا يستطيع أن يفعله وأنا أعلم جيدا أن الدولة الروسية ذات نفوذ قوي جدا جدا وهي تؤمن بقضايا الحريات والحق، لذلك أنا أصر على أنها تستطيع أن تفعل شيئا لحرية هؤلاء الأحباب الذين ذهبوا من أجل الإنسان وإطفاء نيران الحقد في لبنان وإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية".