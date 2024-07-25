ماذا فعلت هداهد وصقور حزب الله اليوم في الاحتلال؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان ذلك يأتي بعد ضربات المقاومة ايضا والتفوق الجوي من خلال الاختراق الذي تقوم به طائرات الهدهد وما تقوم به من استقصاء والحصول على معلومات استخبارية من داخل فلسطين المحتلة.

وفي الوضع الميداني اشار الى ان اعتداءات الاحتلال مستمرة على العديد من المناطق والقرى اللبنانية في الجنوب.

واكد مراسل قناة العالم ان المقاومة ردت على اعتداءات الاحتلال بتسع عمليات آخرها تم بسرب من المسيرات الانقضاضية مستهدفة قاعدة للمدفعية في نفيزيف التي تبعد ما بين 7 الى 10 كيلومترات داخل الاراضي المحتلة محققة اهدافها بدقة.

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