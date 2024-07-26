ابو شاهين: ما فعلته السلطة اليوم يخدم أجندة العدو الصهيوني

العالم - فلسطين

وقال أبو شاهين، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن "الاستقبال الحافل للقائد أبو شجاع (قائد كتيبة طولكرم) في مخيم نور شمس، وتوجّه الأهالي إلى المستشفى لفك الحصار عنه، يؤكد الالتفاف الشعبي والموقف الوطني الموحّد الداعم للمقاومة في الضفة المحتلة، ما يعني أن السلطة الفلسطينية تضع نفسها في مواجهة أبناء شعبها".

ولفت إلى أن "حركة الجهاد الإسلامي لن تُستدرج إلى معارك جانبية، ولن تحيد بوصلتها عن قتال ومواجهة العدو الصهيوني في الساحات كلها".

وشدد على أن "شعبنا الفلسطيني مؤمن بالمقاومة على أنها هي السبيل الوحيد لمواجهة العدو ودحره عن أراضينا المحتلة".

وشدد على "أننا بأمسّ الحاجة إلى توحيد الجهود لمواجهة العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين، والضغط على السلطة الفلسطينية للجمها عن اعتقال المقاومين، وإطلاق سراح المجاهدين المعتقلين في سجونها".

وأفشلت جموع الفلسطينيين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لقائد كتيبة طولكرم محمد سامر جابر (أبي شجاع)، من مستشفى "ثابت ثابت" الحكومي.

وأفادت مصادر محلية بإطلاق نار كثيف في مخيم طولكرم من قبل كتيبة مخيم طولكرم وكتيبة مخيم "نور شمس" باتجاه المقاطعة الأمنية التابعة لأجهزة أمن السلطة.

وهددت كتيبة طولكرم أنه إذا لم تنسحب أجهزة أمن السلطة من المدينة، وتحجم عن اعتقال القائد "أبو شجاع" سيكون الرد قاسيا.