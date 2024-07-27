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لبنان.. المقاومة الإسلامية تزفّ شهيدين على طريق القدس

لبنان.. المقاومة الإسلامية تزفّ شهيدين على طريق القدس
السبت ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

زفّت المقاومة الإسلامية الشهيدين المجاهدين على طريق القدس عباس حسين حمود "أمير"، وفضل سميح نور الدين "مجاهد" من بلدة مركبا في جنوب لبنان.

العالم - لبنان

وفي ما يلي نص بيان المقاومة الإسلامية حول الشهيد عباس حمود:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حسين حمود "أمير" مواليد عام 2000 من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

وفي ما يلي نص بيان المقاومة الإسلامية حول الشهيد فضل نور الدين:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد فضل سميح نور الدين "مجاهد" مواليد عام 1992 من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

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