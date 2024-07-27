شاهد: هكذا تم استقبال الوفد الصهيوني باولمبياد باريس

العالم - فلسطين

أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات الجماهير التي حضرت الافتتاح وهي تطلق صافرات الاستهجان خلال مرور وفد كيان الإحتلال في نهر السين.

وكان منتخب كيان الاحتلال الأولمبي، قد واجه أيضا في استاد حديقة الأمراء في باريس، نظيره المالي، وسط عاصفة من صافرات الاستهجان.

وانطلقت الصافرات بكثافة، خلال عزف نشيد كيان الإحتلال ، كما ارتفعت أعداد من الأعلام الفلسطينية في المدرجات.

وكانت اللجنة الأولمبية الفلسطينية قد دعت إلى الغاء مشاركة كيان الاحتلال في الألعاب الأولمبية وذلك في رسالة مفتوحة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

واكدت اللجنة في رسالتها ان كيان الاحتلال انتهك الهدنة الأولمبية ويواصل حملتها العسكرية في قطاع غزة.

هذا وقد تجمع مئات المحتجين أمام مقر لجنة تنظيم أولمبياد باريس 2024 ، للمطالبة بمنع كيان الإحتلال من المشاركة في الألعاب الأولمبية التي ستقام خلال الصيف.

وقال العضو في المنظمة الأوروبية الفرنسية (Euro-Palestine NGO) نيكولا شاهشاهاني لوكالة أسوشيتد برس من سان دوني، شمال باريس: "يسعدني أن أقارن بين ما حدث في الألعاب الأولمبية منذ عقود، عام 1964 على سبيل المثال، عندما طُردت جنوب أفريقيا العنصرية من الألعاب الأولمبية بسبب عنصريتها العلنية".

وانتقد شاهشاهاني طريقة تعامل اللجنة المنظمة مع الوضع، نشاهد بأعيننا ما يجري من إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث حصيلة عدد الضحايا تزيد عن 40 ألف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، في المقابل فإن الأمر يسير كالمعتاد، وهم مستعدون لاستقبال الوفد "الإسرائيلي".

وشوهد المتظاهرون وهم يهتفون: "قاطعوا إسرائيل خلال الألعاب الأولمبية" ولوحوا بالعلم الفلسطيني أمام مقر اللجنة المنظمة للأولمبياد، حيث انتشرت الشرطة في المكان.

بب