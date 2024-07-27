من هم أطول الشعوب العربية قامة؟

العالم- منوعات

في المرتبة الثانية يأتي سكان مونتينيغرو، تليهم البوسنة والهرسك في المرتبة الثالثة.

على الصعيد العربي، يحتل اللبنانيون المركز 24 عالميًا بمتوسط طول يبلغ 1.78 متر.

يليه التونسيون في المرتبة 40 عالميًا بمتوسط طول قدره 1.77 متر، ثم الليبيون بمتوسط 1.76 متر، والمغاربة الذين يبلغ متوسط طولهم 1.76 متر أيضًا، في المرتبتين 46 و48 عالميًا.

وفقًا لموقع مجلة “سي إي أو وورلد ماغازين”، يأتي الفلسطينيون في المرتبة الخامسة عربيًا بمتوسط طول 1.75 متر، تليهم الجزائر بمتوسط 1.75 متر أيضًا.

أما المصريون، فيحتلون المرتبة 71 عالميًا والسابعة عربيًا بمتوسط طول يبلغ 1.75 متر.

في دول الخليج الفارسي، يتصدر الكويتيون القائمة بمتوسط طول قدره 1.75 متر، يليهم الإماراتيون بمتوسط 1.74 متر.

ويأتي القطريون في المرتبة 93 عالميًا بمتوسط طول يبلغ 1.73 متر، بينما يحتل البحرينيون المرتبة 98 بمتوسط 1.73 متر أيضًا.

أشارت الدراسة أيضًا إلى أن السعوديين يسجلون متوسط طول يبلغ 1.71 متر، في حين يأتي العمانيون بمتوسط طول قدره 1.71 متر، والسوريون بمتوسط 1.72 متر.

الجدير بالذكر أن التركي سلطان كوسن، الذي يبلغ طوله 2.51 متر، يعتبر أطول شخص في العالم حاليًا، على الرغم من أن تركيا لا تندرج ضمن الدول ذات أعلى متوسطات الطول.