قوات الاحتلال تتهاوی في كمائن بـ'تل الهوی'

العالم - فلسطين

قتال وبطولات استثنائية من شارع لآخر في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، أسفرت عن تفجير دبابات إسرائيلية واستهداف قوة مشاة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي تفاصيل المعارك، أعلنت كتائب القسام تدمير دبابتي 'ميركافا-اربعة بقذيفة شواظ، واستهداف دبابة ثالثة وناقلة جند بقذائف الياسين.

كما أوقعت القسام أفراد قوة مشاة إسرائيلية في كمين محكم بتفجير عبوة رعدية.

واستهدفت منزلاً تحصن به جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد في الحي وأوقعتهم بين قتيل وجريح، بالاضافة الى قنص جندي إسرائيلي كان يعتلي إحدى الآليات المتوغلة.

مقاتلو سرايا القدس ايضاً كانوا حاضرين في الميدان واشتبكوا مع جنود الاحتلال وقصفوا تجمعاتهم وآلياتهم في تل الهوى بقذائف الهاون.

أما في خانيونس جنوبي قطاع غزة، فقد أعلنت سرايا القدس سيطرتها على طائرة بدون طيار إسرائيلية من نوع 'إيفو ماكس' خلال تنفيذها مهام استخباراتيةً شرقي المدينة.

كما قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام بقذائف الهاون الثقيلة مقر قيادة عمليات جيش الاحتلال في بني سهيلا.

وقالت القسام أيضا إنها استهدفت مقر قيادة جيش الاحتلال في منطقة الغوافير شرق بلدة القرارة بقذائف الهاون.

وبثت كتائب القسام مشاهد لكمائن ضد جنود الاحتلال داخل مخيمي يبنا والشابورة في مدينة رفح.

مستوطنات غلاف غزة وتحشدات قوات الاحتلال كذلك لم تكن بمأمن من صواريخ المقاومة التي أطلقتها سرايا القدس بالاشتراك مع كتائب ابو علي مصطفى.